Dieci grandi buchi di sceneggiatura nei film di supereroi

Iron Man 3 - Festa di armature

Non fraintendeteci: Iron Man 3 è certamente meglio del 2 e al regista Shane Black (Arma letale, The Nice Guys) vogliamo un bene dell'anima, ma... se Tony Stark aveva in serbo un protocollo d'emergenza ("House Party") per attivare in un sol colpo tutte le sue armature, perché soffrire come un cane per un intero film nel tentativo di riattivare l'ultimo modello? Non poteva richiamare subito le armature e debellare i cattivi in un batter d'occhio? E voi direte: sì, ma non ci sarebbe stato il film. Vero: ma quando ti fai una domanda così, c'è qualcosa che non va.