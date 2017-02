John Turturro compie 60 anni: ecco i dieci ruoli che lo hanno consacrato

8. L'altra Hollywood di Turturro: Zohan (2008)

Con Adam Sandler in Zohan - Tutte le donne vengono al pettine, commedia demenziale in cui lo vediamo nei panni di un superagente palestinese costantemente in guerra con il protagonista Sandler.

Il film rappresenta il terzo cammino artistici di Turturro che negli anni ha alternato film d'autore, film indipendenti e divertite partecipazioni in prodotti da studio come questa pellicola o come la saga di Transformers diretta da Michael Bay.



L'attore si diverte un mondo in scena e provoca tante risate dello spettatore.