Dieci serie TV cancellate prima della messa in onda

Star Trek: Phase II

Prima della realizzazione di Star Trek: The Motion Picture, Gene Roddenberry aveva tentato di riportare la sua creatura in TV con una serie sequel dell'originale (un flop all'epoca della messa in onda, ma diventata un culto in seguito). Tutto il cast, tranne Leonard Nimoy, aveva firmato per tornare e la produzione aveva già fatto una serie di provini di successo (l'attore David Gautreaux era stato scelto per rimpiazzare Spock nel ruolo del vulcaniano Xon), disegnato set e costruito modellini. Tutto questo fu gettato via quando Paramount si decise a realizzare un film da distribuire al cinema. Ma alcune cose rimasero: ad esempio, Percis Khambatta nel ruolo di Ilia. E un paio di sceneggiatura già scritte vennero riutilizzate più avanti in Star Trek: The Next Generation.