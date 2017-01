Amy Adams e i suoi 10 ruoli migliori: è lei la nuova Meryl Streep?

Nei cinema con Arrival

La Adams è protagonista di Arrival, pellicola fantascientifica appena arrivata sui nostri schermi. Nel film di Denis Villeneuve (regista del prossimo Blade Runner 2049) la vediamo nei panni di un'esperta linguista arruolata dal governo americano per comunicare con gli alieni appena arrivati sul nostro pianeta.



Più la seguiamo più scopriamo dettagli della sua vita in quella che è a tutti gli effetti una corsa contro il tempo prima che qualche leader mondiale sferri un attacco contro gli extra-terrestri. Toccherà a lei capire se gli alieni sono arrivati in pace o meno...



Leggi la recensione del film



Cercacinema: vai alla scheda di Arrival per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo

Guarda il trailer di Blade Runner 2049