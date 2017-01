Marion Cotillard, dieci ruoli per innamorarsi di lei

Marion Cotillard nei cinema con Allied - Un'ombra nascosta

Marion Cotillard e Brad Pitt sono la prima grande coppia cinematografica del cinema di Hollywood nell'anno 2017.



Eccoli insieme in Allied - Un'ombra nascosta, war movie sentimentale diretto da Robert Zemeckis che strizza l'occhio ai grandi drammi di guerra di un tempo. Uno su tutti : Casablanca. 1942, siamo in pieno conflitto mondiale: lui è un agente dei servizi segreti, lei è arruolata nella Resistenza francese. Nascera l'amore, ma porterà grandi pericoli all'interno della coppia perfino quando formeranno una famiglia.



In occasione dell'uscita del film di Zemeckis, esploriamo la carriera dell'attrice francese, individuando dieci ruoli che la hanno trasformata in una diva, personaggi perfetti all'interno di blockbuster hollywoodiani ma anche parti memorabili del grande cinema europeo.



Scorrete le foto che seguono per riscoprire la carriera dell'attrice e capire dove l'avete amata di più.



