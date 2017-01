I dieci peggiori remake di sempre

Total Recall - Atto di forza (2012)

Negli ultimi anni, Hollywood, presa dalla paura di tentare strade nuove, ha preferito spesso restare incollata a quella vecchia. Nomi più riconoscivbili, brand perfetti con già un seguito di fan leali, hanno spinto gli studios sulla via dei remake. Una febbre che, per quanto ultimamente sia un po' scemata, non ha ancora abbandonato del tutto la Mecca del cinema.



Prendiamo come esempio Total Recall - Atto di forza, remake di un cult assoluto di Verhoeven/Schwarzenegger. Il film di Len Wiseman vede Colin Farrell nel ruolo che fu di Schwarzy, quello dell'operaio Douglas Quaid che, per sfuggire alla monotonia della sua routine quotidiana, decide di farsi impiantare nel cervello i falsi ricordi di una vacanza avventurosa. Nel nuovo film non c'è Marte, non c'è la visionarietà di Verhoeven né il suo gusto per la satira sociale. In cambio abbiamo solo l'ennesimo blockbuster di fantascienza spettacolare con pochissima sostanza e ancora meno cuore. E pensare che, inizialmente, il film doveva essere un adattamento "diverso" del racconto originale di Philip K. Dick da cui tutto era nato. Ma nel racconto, la mutante con tre seni (messa qui solo come "strizzata d'occhio" patetica all'originale) mica c'era...



Seguiteci alla scoperta dei dieci peggiori remake di sempre nelle foto della nostra gallery...



