Alessandro Haber compie 70 anni: ecco i suoi 10 ruoli indimenticabili

Buon compleanno Alessandro Haber, dieci grandi ruoli per celebrare i 70 anni dell'attore

Alla voce "grandi attori del cinema italiano" troviamo anche Alessandro Haber, caratterista che nel corso di cinquant'anni di carriera ha interpretato centinaia di film, lavorando anche a teatro e in TV. Artista a tutto tondo, Haber è stato un regista (ha diretto Scacco pazzo nel 2003). E musicista anche: ad oggi ha inciso ben quattro album in cui lo sentiamo cantare.



E' stato lanciato nel cinema alla fine degli anni Sessanta da Marco Bellocchio che lo ha voluto in La Cina è vicina. Negli anni successivi ha lavorato più volte con Mario Monicelli, Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti e Pupi Avati. Alla fine del ventesimo secolo lo abbiamo visto nei film di Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni, dove rubava la scena ai protagonisti.



In occasione dei suoi 70 anni (è nato a Bologna, il 19 gennaio del 1947), abbiamo individuato dieci ruoli dalla sua filmografia chilometrica. Un "campione" di titoli attraverso i quali è possibile analizzare il talento dell'attore, specializzato nel dar vita a personaggi disperati, vulnerabili, ma quasi sempre in grado di farsi strada nel cuore dello spettatore.



Scorrete le foto della gallery per scoprire il grande lavoro di Alessandro Haber!



