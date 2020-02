Cosa vedere al cinema dal 27 febbraio al 4 marzo, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Poche uscite per l'allarme Coronavirus, ma non mancano le novità e i film da recuperare

27.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Una settimana particolare, segnata dalla chiusura delle sale in quattro regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna) per via dell'allarme Coronavirus. Molti dei film previsti per questo weekend sono stati rinviati. Alcuni però usciranno come da programma. Vediamo le (poche) nuove uscite e aggiungiamo i consigli su cosa recuperare tra i film ancora in sala...







Il film della settimana: Doppio sospetto

Due amiche per la pelle, una tragedia famigliare che colpisce una delle due (la morte di un figlio), la quale accusa l'altra di avere una colpa nel fatto. Questa è la premessa di Doppio sospetto, film di Olivier Masset-Depasse che si muove tra dramma e thriller in un'ambientazione suburbana anni '70. Se non risentite dell'inquietudine nell'aria, questo è il film per voi.







Per svagarsi un po': La Gomera – L'isola dei fischi

Se invece cercate qualcosa di più leggero, ecco il film che va per voi: La Gomera – L'isola dei fischi è la storia di un poliziotto corrotto che da Bucarest deve recarsi alle Canarie, per far evadere un gangster. Ma nulla andrà secondo i piani: non solo Cristi dovrà imparare il difficile dialetto dell'isola vulcanica Gomera, che include sibili e sputi, ma anche l'amore si metterà di mezzo scompigliando tutto.







Una guerra di 90 minuti: La partita

Francesco Pannofino è protagonista di questo film di Francesco Carnesecchi, che esordisce nel lungometraggio con una storia già raccontata in un suo corto. È una domenica di maggio a Roma, e si gioca l'ultima partita del campionato di calcio allievi. L'allenatore Claudio Bulla, che non ha mai vinto nulla nella vita, si gioca il titolo. Italo (Alberto Di Stasio), presidente dell'associazione sportiva, ha invece scommesso tutto e per lui contano solo i soldi. Antonio (Gabriele Fiore), il capitano della squadra, sogna di diventare un calciatore professionista. 90 minuti eterni che si caricano di significati che vanno ben oltre il gioco.







Il film per famiglie: Non si scherza col fuoco

John Cena guida una squadra di pompieri alle prese con il compito più difficile della loro vita: fare da babysitter a tre fratellini salvati da un terribile incendio. Un film per tutti, che punta alle famiglie e ha ben pochi rivali in questo strano weekend di fine febbraio.

ANCORA IN SALA







Parasite

Fate ancora in tempo a recuperare il capolavoro di Bong Joon-ho, vincitore di quattro premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura originale e film straniero. Una vittoria storica per un film non in lingua inglese, che oltretutto ha registrato incassi molto alti in tutto il mondo (da noi ha superato i 5 milioni di euro). In mancanza di grandi nuove uscite, noi vi consigliamo di cogliere l'occasione e puntare su questo.







Bad Boys for Life

Tornano i detective Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), in una nuova avventura a diciassette anni dal film precedente. Un vero evento. Bad Boys for Life perde il regista Michael Bay, sostituito dai belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah. Ma la ricetta resta sempre la stessa: umorismo, grandi inseguimenti e azione a rotta di collo per le strade di Miami.







Cattive acque

Todd Haynes dirige Mark Ruffalo nel biopic dell'avvocato Rob Bilott, impegnato sin dalla fine degli anni '90 nella lotta legale contro la multinazionale DuPont, colpevole di aver contaminato le acque dell'Ohio e della Virginia con sostanze chimiche tossiche derivate dalla produzione del Teflon. Un film di denuncia in pieno stile americano, che fa luce su una delle più grandi e sofferte class action dei nostri tempi.







Criminali come noi





Leggi la nostra recensione del film. Dall'Argentina, una commedia/dramma/heist movie incentrato su un gruppo di amici che, truffati da un direttore di banca disonesto alla vigilia del tracollo finanziario del 2001, decidono di riprendersi i propri soldi rapinando il rapinatore. Ma non lo fanno per avidità: è loro intenzione usare il denaro per creare una cooperativa agricola e dare così lavoro a decine di persone. Ricardo Darín (Il segreto dei suoi occhi) guida questa piacevole storia di riscatto dei perdenti. Un film senza impegno, ma con la voglia di intrattenere con empatia.







Il richiamo della foresta

Dal celebre romanzo di Jack London, un'avventura ambientata a fine '800, all'epoca della grande corsa all'oro dello Yukon. Harrison Ford interpreta John Thornton, cercatore d'oro il cui cammino incrocia quello di Buck, un cane strappato da una vita agiata in California e costretto a trainare slitte nell'aspro clima dell'Alaska. Insieme, vivranno un'avventura indimenticabile. Dirige questo nuovo adattamento del classico Chris Sanders, regista di Dragon Trainer. Non è un caso che Buck, stavolta, sia totalmente creato in digitale.







Gli anni più belli

Il nuovo film di Gabriele Muccino è la storia di un'amicizia lunga quarant'anni. Ed è inevitabile pensare a un capolavoro del cinema italiano come C'eravamo tanto amati. Gli anni più belli racconta le vite di quattro amici in un periodo lungo quarant'anni. Seguiamo Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) dal 1980 ad oggi. Dall’adolescenza all’età adulta. Ne scopriamo le speranze, le delusioni. I successi e i fallimenti. Questo è il “kolossal emotivo” della carriera di Muccino.