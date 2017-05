Pinocchio: Sam Mendes in trattative per la regia del remake

Pinocchio – uno dei vari progetti legati al romanzo di Collodi in fase di sviluppo – fa parte della nuova schiera di remake che la Disney sta realizzando a partire dai classici del proprio repertorio animato. Abbiamo già visto Cenerentola Maleficent , e presto vedremo anche Il Re Leone di Jon Favreau Dumbo di Tim Burton , mentre in varie fasi di sviluppo ci sono anche La Sirenetta, Aladdin Cruella De Vil (il film su Crudelia De Mon con Emma Stone).

Sono altri tre i Pinocchio in via di realizzazione: Matteo Garrone vorrebbe realizzarne la sua versione , così come Guillermo del Toro. Robert Downey Jr. sta tentando da anni di portare avanti un progetto con lui stesso nel ruolo di Geppetto, ma per ora il film non è partito. Certo, la Disney ha un enorme vantaggio su tutte queste potenziali produzioni, e una volta convinto Mendes nessuno potrebbe fermare la sua macchina produttiva.