Mulan: Disney punta su una donna per la regia del remake

La Walt Disney ha trovato la regista del remake di Mulan : sarà Niki Caro , autrice de La ragazza delle balene e North Country – Storia di Josey a portare sul grande schermo le gesta della principessa cinese in versione live action.Per la seconda volta, la Disney sceglie una donna alla regia di un progetto da oltre 100 milioni di dollari (dopo Ava DuVernay per A Wrinkle in Time, blockbuster di fantascienza in arrivo nel 2018). È un bel segnale in un'industria che ancora fatica a dare uguale peso a uomini e donne dietro la macchina da presa. La scelta della Caro forse deriva dal fatto che, mesi fa, fu nella shortlist per la regia di Captain Marvel , insieme a Lesli Linka Glatter e Lorene Scafaria.L'ultimo lavoro della Caro, The Zookeeper's Wife , arriverà in USA il 31 marzo e sarà distribuito in Italia da M2 Pictures. Racconta la storia dei coniugi Jan e Antonina Zabinski (Johan Heldenbergh e Jessica Chastain), gestori dello zoo di Varsavia che, dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista, nascosero trecento ebrei nelle gabbie e in casa, salvando loro la vita.Mulan, assicura la Disney, sarà culturalmente autentico: non solo lo studio sta lavorando con dei consulenti e con il team Disney cinese, ma ha anche chiamato il super-produttore di Hong Kong(Hero, La foresta dei pugnali volanti, La tigre e il dragone) a lavorare al progetto in veste di produttore esecutivo. Prima di selezionare la Caro, inoltre, la Disney aveva vagliato la possibilità di affidare Mulan a un regista asiatico: prima Ang Lee e poi Jiang Wen , la star di Rogue One che in Cina è un regista affermato. Anche la Sony, che sta elaborando un progetto rivale su Mulan , aveva considerato un regista asiatico prima di scegliere il veterano di Game of Thrones Alex Graves.di Jurassic World hanno da poco riscritto la sceneggiatura di Mulan, che dovrebbe arrivare nei cinema intorno a novembre 2018.Fonte: The Hollywood Reporter