Michael Keaton e Tim Burton di nuovo insieme per Dumbo?

Una grossa reunion all'orizzonte per Michael Keaton Tim Burton . L'attore è l'ultimo nome a essere entrato in lizza per la versione live action di Dumbo diretta da Burton, nel ruolo del cattivo del film. Keaton e Burton non collaborano più da Batman – Il ritorno (1992) e, oltre ai due Batman, hanno girato insieme anche Beetlejuice – Spiritello porcello.