Aladdin: la Disney offre a Will Smith il ruolo del genio

Come La bella e la bestia , anche il nuovo Aladdin sarà un musical live-action. Ritroveremo dunque il protagonista innamorato della principessa: la sua vita cambia quando trova una lampada magica, liberando il folle genio che gli concede tre desideri. Le riprese del film, scritto dagià sceneggiatore dell'immenso Big Fish , dovrebbero iniziare in Gran Bretagna a luglio. Dureranno almeno sei mesi. Il nuovo Aladdin è previsto nei cinema per il 2018.Prossimamente vedremo Smith in, action-fantasy che sarà disponibile su Netflix a partire da dicembre. Qui il trailer