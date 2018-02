I film di marzo, dieci titoli da vedere al cinema

NOTIZIE

La grande ondata cinematografica di marzo è composta da una serie di titoli che rientrano nella stagione degli Oscar e da altri che certamente saranno ricordati alla fine dell'anno, indipendentemente da premi o nomination ricevute. Per una volta non è stato facile estrapolare dieci film dalle uscite del mese senza sacrificare un altro paio di titoli che fino alla fine abbiamo cercato di includere nella nostra top ten.



Vi presentiamo dunque i dieci consigli di marzo: ecco quando potrete trovare questi film in sala.



Di certo la sua presenza è la cosa più interessante di un'operazione apparentemente stanca e poco originale.



USCITA: 8 MARZO



Guarda il trailer Un nuovo remake de, personaggio già interpretato sullo schermo dae danell'interessante Death Sentence . Questa volta però c'è Bruce Willis davanti la macchina da presa. L'attore continua la sua carriera tra alti e bassi e viene da chiedersi se riuscirà a lasciare il segno nei panni del del chirurgo che diventa vigilante dopo che sua moglie ( Elizabeth Shue ) e sua figlia () vengono brutalmente assassinate in casa da alcuni malviventi.Di certo la sua presenza è la cosa più interessante di un'operazione apparentemente stanca e poco originale.



USCITA: 15 MARZO



Guarda il trailer del film Alicia Vikander raccoglie l'eredità di Angelina Jolie. La vediamo nei panni di Lara Croft nel reboot di Tomb Raider, una origin story che potrebbe regalare all'attrice premio Oscar (vinto per The Danish Girl) il suo primo franchise. Cosa vuol dire guadagnarsi la qualifica di Tomb Raider? Lo scopriremo in questa avventura in cui la protagonista cerca il padre, sette ani dopo la sua sparizione. La Lara Croft della Vikander è una ragazza ribelle che ha rifiutato l'eredità del padre e si guadagna da vivere lavorando come Pony Express a Londra. La conosceremo nel momento in cui cambia la sua vita.



USCITA: 15 MARZO Il viaggio spirituale di Maria Maddalena raccontato in un film interpretato da(nei panni di Gesù). Una pellicola girata in sud Italia tra Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. Dietro la macchina da presa, già regista di Lion . Riuscirà questo film a lasciare il segno nel cinema biblico?



La giovanissima star



USCITA: 22 MARZO La giovanissima star Bella Thorne protagonista di un film sentimentale che vi costringerà a tenervi stretta un'intera confezione di fazzoletti. Ne Il sole a mezzanotte la vediamo nei panni di una ragazza affetta da una rara malattia che le impedisce di esporsi alla luce del sole. Nel momento più buio della sua vita conoscerà il ragazzo pronto a diventare il suo grande amore.



Leggi la recensione del film Un film comicamente drammatico. Una storia vera. Quella di(la interpreta Margot Robbie , candidata all'Oscar). Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale: l'aggressione alla compagna di squadra Nancy Kerrigan.



Presentato in anteprima al Torino Film Festival, Un sogno chiamato Florida è un viaggio nella poverta degli USA raccontato con humour e sorprendente entusiasmo attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzini. Presentato in anteprima al Torino Film Festival,è un viaggio nella poverta degli USA raccontato con humour e sorprendente entusiasmo attraverso gli occhi di un gruppo di ragazzini. Willem Dafoe appare in un ruolo di supporto e si guadagna la sua terza nomination all'Oscar. Cinema che esplora il lato nascosto degli USA, a due passi da Disney World.

Il cadavere di una diciottenne viene ritrovato in una riserva indiana del Wyoming. A indagare sul caso ci sono la guardia forestale interpretata da Jeremy Renner e l'agente FBI che ha il volto di Elizabeth Olsen, protagonisti di questo neo-western mystery movie già presentato a Cannes e a Torino. Cinema in grado di lasciare il segno.



USCITA 29 MARZO