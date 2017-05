Diane Kruger presenta a Cannes In the Fade: sarà lei la migliore attrice del Festival?

NOTIZIE

Protagonista di In the Fade, il nuovo film di Fatih Akin in cui interpreta una donna che vuole vendicarsi dopo aver perso marito e figlio in un attacco terroristico

26.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato al Festival di Cannes (Nexta)





Diane Kruger è una madre e una moglie. E improvvisamente diventa vedova e perde anche il figlio quando rimangono uccisi nel corso di un attentato terroristico compiuto da un gruppo neo-nazista. Schiacciata dal dolore e dal senso di ingiustizia, inizia lei stessa un percorso che la porterà alla vendetta.

Questa è la premessa di In the Fade , il nuovo film di Fatih Akin (regista de) presentato in Concorso al Festival di Cannes, dove gli occhi sono puntati sulla Kruger come potenziale migliore attrice della kermesse. "Era un ruolo che mi faceva paura - racconta la protagonista del film - Perché gli orrori che descriviamo accadono ogni giorno nella nostra epoca. Si tratta di un film sfortunatamente attualissimo. Come si fa a vivere dopo essere stanti coinvolti in così tanto orrore? Come si vive dopo aver subito queste ingiustizie? Questo mi ha spinto a superare le mie paure".

L'attrice tedesca continua: "Sono dovuta cambiare totalmente per diventare il personaggio. Fatih mi ha chiesto di andare a vivere ad Amburgo per un po', ha voluto che mi tagliassi i capelli, che scegliessi io i tatuaggi del personaggio e che mi vestissi come lei sin da prima delle riprese. Mi ha anche chiesto di frequentare i bar dove il mio personaggio sarebbe andata la sera per incontrare il suo futuro marito. Sono stata io a cercare Fatih Akin qualche anno fa, perché i suoi film hanno segnato la mia gioventù".



A quel punto il regista rivela: "In the Fade non è un film politico. Quegli eventi restano sullo sfondo. Il progetto è cambiato quando ho pensato a Diane e deciso che avrei cambiato il protagonista del mio film. Volevo che fosse una donna. Ed era importante che fosse tedesca. Diane ha suggerito tante idee. E' un'attrice curiosa, e io l'ho ascoltata tanto. Anche perché questo film parla dell'essere madre. Non so cosa farei in una situazione come questa e spero che non mi troverò mai in una roba simile. Quando si diventa genitori, può capitare di pensare per un attimo alla perdita di un figlio. Sono questi i veri incubi della vita. Da regista posso avere un dialogo con i miei incubi".







Akin, uno dei nomi di punta del cinema tedesco contemporaneo, parla della coincidenza dell'aver presentato questo film sulla Croisette pochi giorni dopo l'attentato di Manchester: "Quando abbiamo girato il film, l'Europa era già sconvolta da attacchi terroristici. Parigi, il Bataclan, Istabul e Nizza. Penso sempre ai morti. E ai genitori che hanno perso i figli. Siamo in guerra, una guerra globalizzata. Una guerra diversa: niente elicotteri né carri armati. E' una guerra mondiale. Da regista provo tanta rabbia e penso continuamente a questi eventi, è inevitabile che la cosa contagi il mio lavoro. Tocca agli spettatori chiedersi se il percorso di vendetta del personaggio sia giusto o sbagliato. Voi cosa fareste al posto della protagonista? Toccherà a voi capirlo".



Akim chiude su una nota di ottimismo: "Viviamo in un mondo globalizzato, una realtà che mette a dura prova tante persone. Ma la globalizzazione può essere un bene. Io sono figlio della globalizzazione. E sono un ottimista. Bisognerebbe capire la globalizzazione e non temerla più. Ma ci vorrà tanto tempo per farlo. L'umanità non è così veloce".