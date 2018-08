Otto film usciti in home video che meritano una seconda chance

2 Young 4 Me - Un fidanzato per mamma (2007)

Michelle Pfeiffer e Paul Rudd (insieme prima di Ant-Man and the Wasp) in una rom-com con differenza d'età, in cui la donna, per una volta, è la più "anziana" tra i due. Questo è 2 Young 4 Me, una commedia piacevole in cui una sceneggiatrice televisiva trova l'amore in un improbabile attore scritturato nella sua serie, molto più giovane di lei. Nel ruolo della figlia adolescente della Pfeiffer troviamo una giovanissima Saoirse Ronan. Il film è scritto e diretto da Amy Heckerling, ex pezzo grosso della commedia USA caduto un po' nel dimenticatoio. Ma qui fa molto bene il suo dovere in un film che dimostra una sua personalità. In Italia uscì per pochissimi giorni al cinema, ma solo per lanciare l'uscita del DVD.