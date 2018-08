Delusioni al cinema, 10 terribili film tratti da grandi libri

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo (2009)

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger, pubblicato nel 2003 ed edito in Italia da Mondadori, racconta la storia di Clare Abshire e Henry DeTamble e del loro matrimonio problematico. Problematico perché l’uomo è affetto da un gene che lo trasporta improvvisamente avanti e indietro nel tempo. Una “malattia” della quale lui non ha controllo. Il romanzo è stato adattato per il cinema nel 2009, ma il film – intitolato in Italia Un amore all’improvviso e interpretato da Eric Bana e Rachel McAdams – si limitava a cogliere superficialmente le potenzialità di quella storia scivolando nel melò quasi insopportabile.



Ma adesso questa storia avrà una seconda occasione: il romanzo sarà infatti ri-adattato per una serie TV.