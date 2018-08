I reality show cancellati per le ragioni più bizzarre

Armed & Famous

Reality show come Grande Fratello o L'isola dei famosi hanno azzeccato formule semplici e di enorme successo, ma non sono mancati gli incidenti di percorso in tanti anni di trasmissioni. Eppure, nessun incidente di queste serie è paragonabile a quelli che hanno portato alla chiusura preventiva di altri, meno famosi, reality. Ecco alcuni esempi abbastanza eclatanti...



A partire da Armed & Famous, serie mandata in onda da CBS nel 2007. La premessa è già abbastanza stupida: un gruppo di star della TV e del cinema, tra cui Erik Estrada, La Toya Jackson e Jack Osbourne, vengono addestrate a lavorare in polizia. A parte il fatto che Estrada perse le staffe davanti a un sospettato che continuava a chiamarlo "Emilio Estevez", il caso che fece chiudere la serie dopo una stagione fu più grave: alcuni dei protagonisti fecero irruzione nella casa di un sospettato, sbagliando però appartamento. La proprietaria fece causa alla CBS per un milione di dollari, anche se la rete citò i bassi ascolti come causa della chiusura.



GUARDATE ANCHE:

Masters of the Universe, dieci cose che forse non sapevi sulla saga di He-Man

Otto baci cinematografici improvvisati sul set

Serie TV, dieci spin-off che per poco non sono esistiti davvero