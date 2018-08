Otto baci cinematografici improvvisati sul set

Star Wars - Gli ultimi Jedi (2017)

L'affettuoso bacio sulla fronte che Luke Skywalker (Mark Hamill) dà alla sorella Leia (Carrie Fisher) nell'unica scena che li vede insieme in Star Wars: Gli ultimi Jedi non era in sceneggiatura, ma è stata un'idea di Hamill. "La troupe non era pronta e mi hanno chiesto di rifarlo". Hamill ammette di non essere riuscito a rivedere la scena, che nel frattempo si è caricata di un peso emotivo extra dopo la morte di Carrie Fisher: non vediamo più solo Luke dire addio alla sorella, ma Mark dire addio all'amica Carrie.