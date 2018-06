Cell Block 99: Nessuno può fermarmi

Dopo aver perso il lavoro, Bradley Thomas chiede aiuto a un vecchio amico e tornare a fare il corriere della droga per supportare la sua famiglia e la moglie incinta. Ma un affare va male e Bradley finisce in carcere. Lì, viene informato che sua moglie è stata rapita e che suo figlio non ancora nato verrà orribilmente mutilato se lui non ucciderà un uomo in una prigione di massima sicurezza. Bradley dovrà farsi trasferire in qualche modo e arrivare al famigerato Blocco 99 per compiere il lavoro, se vorrà vedere risparmiata la sua famiglia.