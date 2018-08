Il trailer di Hold the Dark, il nuovo imperdibile thriller targato Netflix

Tratto dal romanzo omonimo di, e scritto dall'attore feticcio di Saulnier(regista del film Netflix I Don't Feel at Home in This World Anymore ), Hold the Dark è ambientato in una cittadina dell'Alaska, Keelut, dove il figlio di Medora Slone () è scomparso, presumibilmente dopo l'attacco di un branco di lupi. Russell Core (), naturalista in pensione ed esperto di lupi, viene chiamato a rintracciare il branco. Tra Russell e Medora, due anime solitarie, si sviluppa un complicato e pericoloso rapporto e, quando il marito di Medora, Vernon (), torna a casa dalla guerra in Iraq, la scoperta della morte del figlio innesca una violenta catena di eventi. Mentre Core tenta di salvare Medora dalla follia vendicativa del marito, aiutato dal poliziotto locale Donald Marium (), viene a conoscenza di un terribile segreto che riguarda gli indistruttibili legami famigliari e l'animale selvaggio che si nasconde nell'anima di ogni essere umano.