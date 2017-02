Oscar: i volti dei protagonisti ieri e oggi

Viola Davis, migliore attrice non protagonista (Barriere)

Viola Davis, una delle più grandi attrici del cinema statunitense contemporaneo. La Davis vince l'Oscar come migliore attrice non protagonista per Barriere. Era già stata nominata nel 2009 per Il dubbio e nel 2012 per The Help.



A sinistra la vediamo in uno dei suoi primi ruoli al cinema in Out of Sight (1998). All'epoca aveva 33 anni, ne ha compiuti 51 ad agosto.