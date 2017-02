Barriere - La nostra recensione del film di Denzel Washington

NOTIZIE

25.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jovan Adepo). Ha anche un altro figlio dalla prima moglie, Lyons (Russell Hornsby), musicista squattrinato che spesso gli chiede prestiti, e un collega e migliore amico, Bono (Stephen Henderson), con cui condivide la fatica del lavoro di netturbino. Troy sta tentando da tempo di costruire una staccionata intorno alla casa, punto focale e grande metafora del film: Troy ha paura della morte e vuole tenerla fuori da casa sua. Ma ha anche eretto una barriera intorno a sé a causa del suo orgoglio e della sua testardaggine, e, per quanto sia un buon padre, è incapace di trattare con affetto il figlio Cory.



Troy Maxson (Washington) è un padre di famiglia di Pittsburgh, con un passato turbolento e una carriera limitata nelle leghe di baseball per i neri. Ora, a 53 anni, si ritrova a condividere la casa con la sua seconda moglie Rose ( Viola Davis ) e il figlio minore (). Ha anche un altro figlio dalla prima moglie, Lyons (), musicista squattrinato che spesso gli chiede prestiti, e un collega e migliore amico, Bono (), con cui condivide la fatica del lavoro di netturbino. Troy sta tentando da tempo di costruire: Troy ha paura della morte e vuole tenerla fuori da casa sua. Ma ha anche eretto una barriera intorno a sé a causa del suo orgoglio e della sua testardaggine, e, per quanto sia un buon padre, è incapace di trattare con affetto il figlio Cory.

Barriere è un film di attori, principalmente: la messa in scena di Washington è minimale e rigorosa. Assenti sono gli arzigogoli tipici dei registi più consumati o con una voglia maggiore di far notare lo stile in mezzo alla sostanza. A Washington questo non interessa affatto, quello che gli preme è veicolare alla perfezione la play di Wilson, infondendo quel minimo di ritmo cinematografico necessario per giustificare l'operazione.

Il risultato ha i suoi momenti di potenza, soprattutto quando sono in scena i due protagonisti, ormai a loro agio nei ruoli di Troy e Rose (anche la Davis ha interpretato la parte a Broadway). E riesce a riflettere in maniera per nulla banalee su come la frustrazione da esso derivante possa riversarsi da padre a figlio, causando crucci, remore e un deposito di guai psicologici da manuale. Washington è eccezionale nel misurare tutti i vari aspetti della personalità di Troy, che risulta allo stesso tempo irresistibile (soprattutto in versione “contaballe” all'inizio del film) e antipatico, un padre padrone mosso da motivi giusti ma incapace di trasformare le buone intenzioni in buone azioni.