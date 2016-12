NOTIZIE

First Man: Ryan Gosling e il regista di La La Land di nuovo insieme per il biopic su Neil Armstrong

30.12.2016



Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla luna.



Da più di un anno attore e regista consideravano di realizzare il film insieme, adesso è ufficiale: le riprese di First Man (questo il titolo) partiranno all'inizio del 2017. A sceneggiarlo è stato Josh Singer, premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di James Hansen. È ufficiale: Ryan Gosling tornerà a lavorare con Damien Chazelle dopo La La Land . Se nell'attesissimo musical in arrivo a gennaio Gosling canta il già celebre brano "City of Stars", nel nuovo film attualmente in fase di sviluppo l'attore arriverà letteralmente alle stelle. Il progetto è infatti il biopic su, il primo uomo ad aver messo piede sulla luna.Da più di un anno attore e regista consideravano di realizzare il film insieme, adesso è ufficiale: le riprese di(questo il titolo) partiranno all'inizio del 2017. A sceneggiarlo è stato, premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Spotlight . Singer lo ha adattato dalla biografia omonima scritta da

Armstrong è stato ufficiale della marina militare durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente ha lavorato come pilota collaudatore. Il film racconterà la missione della NASA alla conquista della Luna, concentrandosi dunque in un periodo che va dal 1961 al luglio del 1969, quando Armstrong ha compiuto la sua missione con l'Apollo 11 pronunciando sulla superficie lunare le storiche parole: "Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità". Lo scopo sarà quello di esplorare i sacrifici e il costo - di Armstrong e della nazione - di una delle più pericolose missioni della storia.



L'astronauta è morto nel 2012. Aveva 82 anni.