Oscar 2017: Moonlight miglior film. Sei premi a La La Land. Tutti i vincitori

vince a sorpresa come migliore attore con Manchester by the Sea (il fratello Ben, commosso, si alza e lo bacia; Denzel Washington invece non sembra prenderla bene). Sul versante attori non protagonisti hanno vinto invece le minoranze:solleva con orgoglio il premio per Moonlight, che gli regalerà una carriera a cui stava lavorando assiduamente sin dai suoi ottimi ruoli televisivi in House of Cards e Luke Cage.vince per tutta la compagnia di Barriere di Denzel Washington.vince per la migliore sceneggiatura non originale di Moonlight. Il premio alla sceneggiatura originale va invece a Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan.