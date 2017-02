Manchester by the Sea: videointervista al regista di uno dei migliori film dell'anno

Arriva nei cinema italiani Manchester by the Sea , l'avversario principale diai prossimi Oscar. Il dramma sentimentale compete infatti con bei sei nomination agli Academy Awards, tra cui miglior film e migliore regia. Film.it incontra il regista Kenneth Lonergan per fargli una domanda molto semplice: quanto è difficile parlare d'amore sul grande schermo nel 2017 e lasciare il segno?