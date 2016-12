Le 10 migliori attrici del 2016 secondo Film.it

Sonia Braga - Aquarius

Chiudiamo la classifica (ma non in ordine!) con Sonia Braga, che ha spopolato un po' ovunque con la sua performance in Aquarius di Kleber Mendonça Filho, nei panni di una scrittrice in pensione che si ritrova a combattere per la sua casa e la sua dignità a Recife, in Brasile.