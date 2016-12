I dieci film più deludenti del 2016 secondo Film.it

Da Batman v Superman a The Neon Demon, i film più deludenti del 2016

Sequel brutti, appuntamenti con i supereroi che non mantengono le promesse, grandi ritorni horror finiti direttamente nel dimenticatoio. Remake stanchi, registi che hanno un ego sconfinato e autori che vanno avanti un film dopo l'altro col pilota automatico.



Questo troverete nella nostra classifica dei film più deludenti del 2016, attenzione, non i più brutti, i più deludenti. Non troverete in questa top ten titoli come Nonno scatenato, giudicato da molti come "il film peggiore dell'anno".



Nelle foto che seguono troverete in ordine alfabetico dieci titoli che sono arrivati in sala accompagnati da grandi aspettative. E che non hanno mantenuto le loro promesse...

Siete d'accordo con noi?



