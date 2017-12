I dieci migliori film italiani del 2017 secondo Film.it

L'ordine delle cose di Andrea Segre

Andrea Segre prosegue con il suo personalissimo cinema politico tra finzione e documentario. Stavolta è il turno della finzione, ma non molto distante dalla realtà. L'ordine delle cose è la storia di un funzionario del Ministero dell'Interno (Paolo Pierobon) mandato in Libia per gestire il problema dell'immigrazione clandestina. Ma quando l'uomo incontra una donna somala in fuga, la sua efficienza va a farsi benedire e l'empatia rischia di scardinare l'ordine della sua vita. Una messa in scena asettica ma precisa, chirurgica, per una storia attualissima.