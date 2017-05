Justice League: Zack Snyder lascia la regia a Joss Whedon dopo il suicidio della figlia

NOTIZIE

23.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Autumn si è suicidata a marzo, a vent'anni. Zack Snyder ha fatto un passo indietro dalla regia di Justice League e chiamato Joss Whedon per alcune riprese aggiuntive, in modo da potersi dedicare completamente alla sua famiglia per affrontare una tragedia improvvisa: sua figliasi è suicidata a marzo, a vent'anni.

La notizia è stata resa pubblica da Snyder e sua moglie Deborah, produttrice di Justice League che, come il marito, ha scelto di prendersi una pausa indefinita in seguito alla disgrazia. A quanto spiega lo stesso Snyder in un comunicato, la cosa sarebbe dovuta rimanere privata, ma piuttosto che rimandare l'uscita del film del 16 novembre, eventualità esplorata dalla Warner Bros., Snyder ha preferito informare l'opinione pubblica e assumere Whedon per terminare il lavoro.

Snyder aveva chiamato inizialmente Whedon (che per la Warner/DC dirigerà Batgirl ) a scrivere alcune scene aggiuntive e aveva tutta l'intenzione di dirigerle di persona. “Pensavo che sarebbe stata una cosa catartica tornare al lavoro, seppellirmi in esso e capire se fosse il modo giusto per superare questo momento”. Ma “negli ultimi due mesi ho realizzato che dovevo fare un passo indietro per stare con la mia famiglia, con i miei figli che hanno davvero bisogno di me. Stanno passando un brutto momento, io stesso sto passando un brutto momento”.

Warner Bros. supporta completamente la mossa di Snyder e ha anche esteso il suo contratto di esclusiva per permettergli di prendersi una pausa e tornare a sviluppare i suoi progetti più avanti. Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures, ha detto che il film sarà comunque quello immaginato da Zack Snyder, poiché “le scene da girare sono poche e devono aderire allo stile, al tono e al modello stabilito da Zack. Non introdurremo nuovi personaggi, si tratta degli stessi in nuove scene”. Il nostro pensiero va a Zack Snyder e alla sua famiglia in questo momento davvero terribile.

Fonte: The Hollywood Reporter