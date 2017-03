Ben Affleck torna in clinica per alcolismo. La confessione su Facebook

Affleck e la Garner, genitori di tre figli, hanno annunciato la loro separazione nel 2015 dopo dieci anni di matrimonio. Il divorzio non è stato finalizzato e recentemente è circolata la voce che la coppia si stesse riconciliando La stella di Affleck vive un periodo molto intenso tra alti e bassi: negli ultimi due anni ha ottenuto un enorme successo con l'ingaggio nel ruolo di Batman, un impegno che ha però rivoluzionato la sua carriera, portandola in altre direzioni. Adesso, infatti, viene arruolato nei panni dell'Uomo pipistrello all'interno di svariate produzioni dell'universo DC Comics.Il suo ultimo film da regista, La legge della notte , appena arrivato sugli schermi italiani, è stato massacrato dalla critica internazionale ed è passato totalmente inosservato ai botteghini USA. Una mossa che avrebbe fatto perdere alla Warner milioni di dollari. Il rapporto tra l'attore e lo studio ha vissuto un momento di particolare intensità un paio di settimane fa quando Affleck ha abbandonato la regia del prossimo The Batman , ufficialmente per concentrarsi sulla prova attoriale. "Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e la migliore performance che io possa offrire - ha dichiarato - è chiaro che io non potrei fare entrambi i lavori (regista e attore) al massimo livello di impegno".