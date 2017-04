I crossover di cui non ti sei mai accorto: ecco i film ambientati nello stesso universo

Ghostbusters/Palla da golf/Casper

Palla da golf è una commedia culto americana diretta da Harold Ramis nel 1980. Quando scrisse e interpretò Ghostbusters, Ramis inserì un cameo di Carl Spackler, il personaggio interpretato da Bill Murray in Palla da golf. La scena esiste ma venne tagliata dal film: in essa, Spackler, diventato barbone, passeggia per Central Park in compagnia di un altro senzatetto (interpretato da Dan Aykroyd), chiacchierando di politica e arti marziali pochi secondo prima che Louis Tully (Rick Moranis) li superi, in fuga dal "cane" di Gozer.



Ma non è tutto: anni dopo, il regista Brad Silberling inserì in Casper una scena in cui Aykroyd, vestito come il suo acchiappafantasmi Ray Stantz, scappa terrorizzato dalla casa stregata del film.