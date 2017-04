Star Wars: tutto quello che non sapevi sulle creature più amate della saga

Greedo era transgender

Ok, forse come titoletto è un filino troppo da click-bait, eh? In realtà non è che Lucas avesse anticipato con grande lungimiranza la lotta per i diritti civili delle persone LGBT. Semplicemente, Greedo (colui che "non sparò per primo") fu interpretato in Episodio IV da due attori diversi, un uomo e una donna. In Inghilterra, il costume fu indossato da Paul Blake. Per i reshoot in Canada da Maria De Aragon. La sua voce quando parla (in "huttese") a Solo non appartiene a nessuno dei due, ma al linguista Larry Ward.