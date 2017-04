Katherine Waterston come Ripley, chi è la nuova eroina di Alien: Covenant?

Sulle orme di Ripley: Katherine Waterston nuova eroina della saga di Alien

Una cosa che accomuna Sigourney Weaver e Katherine Waterston è proprio l'altezza. Sono entrambe alte un metro e ottantadue centimetri. Al momento sappiamo solo questo, la vera domanda è: come se la caverà la Waterston a raccogliere l'eredità della Ripley di Alien?



Lo scopriremo tra poco più di due settimane, quando il prossimo 11 maggio Alien: Covenant arriverà finalmente nei cinema.



Nella foto in alto potete vedere il modo in cui Ridley Scott ha cercato di trasformare la Waterston nella nuova Ripley, armandola perfino di un modello di fucile molto simile a quello visto in Aliens - Scontro finale.

In occasione dell'Alien Day, abbiamo esplorato la carriera della Waterston, attrice classe 1980 esplosa nel cinema mainstream da qualche anno, dopo un periodo passato a recitare sul palcoscenico e una gavetta fatta di grandi e piccoli ruoli in svariati film.



Chi è dunque Katherine Waterston? Scopriamolo in una serie di scatti che vi presentiamo a seguire!