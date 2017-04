Alien Covenant: 20 cose da sapere sul sequel di Prometheus

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Alien Day, ma è anche il giorno che segna un tondo -15 all'arrivo di Oggi non è solo l', ma è anche il giorno che segna un tondo -15 all'arrivo di Alien: Covenant , il nuovo capitolo della saga horror/sci-fi più amata di sempre. Ridley Scott torna (dopo Prometheus ) all'universo da lui stesso creato ma con un film che, stavolta, include anche i famigerati Xenomorfi e quella parolina nel titolo, “Alien”, che ci mancava tanto. E con un plot che si ricollega in maniera più diretta alla saga originale, sembra voler tagliare molti dei confusi riferimenti filosofici che appesantivano Prometheus e mirare più direttamente a una reazione di pancia da parte degli spettatori. Non attendevamo altro.

Sir Ridley. A 79 anni, Ridley Scott non sembra voler mollare l'osso. Alien: Covenant è il terzo capitolo del franchise da lui diretto. Ma non sarà l'ultimo...

Trilogia (o tetralogia). Scott ha rivelato di avere in programma almeno un altro film per connettere questa saga prequel all'originale Alien. Scott ha rivelato di avere in programma almeno un altro film per connettere questa saga prequel all'originale Alien. Forse addirittura altri due

Lo sceneggiatore giusto. Polemiche infinite su cobra spaziali dopo, Damon Lindelof è stato estromesso (anche se lui dice di non aver accettato di tornare) da Alien: Covenant. La storia del sequel è stata scritta da Jack Plagen (Transcendence) e Michael Green (Lanterna Verde). Ma la sceneggiatura è di John Logan (Il gladiatore, Skyfall, Penny Dreadful). Uno bravo, insomma.



Cambio di titolo. Il film avrebbe dovuto inizialmente intitolari Alien: Paradise Lost. Un titolo che la diceva lunga sulla trama, rimasta intatta...

La sinossi ufficiale. L’equipaggio della nave colonizzatrice Covenant, diretta verso un remoto pianeta sul lato piu? lontano della galassia, arriva a quello che pensa essere un paradiso inesplorato, ma che in realta? si rivelera? un mondo pericoloso e oscuro. Quando scoprirà una minaccia oltre ogni immaginazione, dovrà tentare una fuga ai limiti dell’impossibile. Questa la sinossi diffusa dalla 20th Century Fox. Naturalmente non include proprio tutto: scoprite con noi i potenziali SPOILER...

Il trailer. Lo potete vedere Lo potete vedere QUI

Gli spot. Li potete vedere



Doppio Fassbender. Michael Fassbender interpreta il nuovo androide Walter, ma anche David, l'androide superstite della mattanza di Prometheus. Lo vedremo, presumibilmente, sul pianeta alieno dove atterra la Covenant.

Il ritorno di Elizabeth Shaw. Anche Anche Noomi Rapace è elencata nel cast ufficiale. La sua Elizabeth Shaw era partita insieme a David alla ricerca del pianeta natale degli Ingegneri, al termine di Prometheus. Chissà che non l'abbia trovato, e che non sia proprio quello su cui atterra la Covenant.

Il ritorno degli Xenomorfi. Vi mancavano? Tranquilli: gli Xenomorfi classici e gli amichevoli Facehugger torneranno in grande spolvero in Alien: Covenant. Ma non saranno soli...



I nuovi mostri. Lo ha annunciato Michael Fassbender e lo hanno confermato i trailer: oltre agli Xenomorfi ci saranno anche i Neomorfi, nuovi mostri altrettanto spaventosi.

Gli Xenomorfi in motion capture. I mostri del film sono stati realizzati con un misto di costumi, animatronics e motion capture. L'attore Javier Bolet ha indossato la tuta mo-cap per interpretare gli Xenomorfi. È la prima volta che questa tecnologia viene utilizzata per questi mostri storici.



Ci sarà anche Guy Pearce. Tutti si erano chiesti come mai Ridley Scott avesse scelto Guy Pearce per truccarlo da anziano e fargli interpretare il fondatore della “compagnia”, la Weyland-Yutani. Ebbene, Peter Weyland tornerà in Alien: Covenant, pur essendo morto in Prometheus. E stavolta lo vedremo giovane in un flashback (almeno così pare dalla foto qui sopra).

La nuova Ripley.



Katherine Waterston interpreta Daniels, esperta di terraforming e moglie del capitano della Covenant. Secondo una teoria, il suo personaggio sarebbe la madre di Ellen Ripley (visto anche il suo look), ma non ci sono conferme. Di certo ha tutta l'aria di essere la “nuova” Ripley, ovvero la leader che sconfiggerà i mostri guidando l'equipaggio verso la salvezza.

C'è anche James Franco. Non lo si vede molto nella campagna pubblicitaria, ma Non lo si vede molto nella campagna pubblicitaria, ma James Franco interpreta Jacob Branson, il capitano della Covenant e marito di Daniels. Viene da chiedersi perché tanto mistero sulla sua partecipazione...

Il resto del cast: Billy Crudup. Il primo ufficiale della Covenant, Christopher Oram, è interpretato da Billy Crudup. Oram è un uomo molto religioso ed è in conflitto con Daniels.

Carmen Ejogo. L'attrice interpreta Karine Oram, la moglie di Christopher Oram e biologa della Covenant.

Danny McBride. L'attore, noto più che altro per ruoli comici, interpreta il capo pilota della Covenant, Tennessee.



La coppia gay. L'equipaggio della Covenant è composto principalmente da coppie, perché si tratta di una nave colonizzatrice. Tra queste c'è anche una coppia gay composta da Demián Bichir nei panni di Lope, capo della sicurezza, e da Nathaniel Dean nel ruolo di Hallett, marito di Lope facente anch'egli parte della squadra di sicurezza.