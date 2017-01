Tutti i film Pixar sono collegati e questo video lo dimostra

Non è un segreto che i film della Pixar siano tutti legati da una serie di “easter egg”, ovvero piccoli rimandi e indizi che si ricollegano ad altri film della compagnia. Dal pupazzo di Lotso () in Up a quello di Nemo in Monsters & Co . Dall'ombra di Dug (Up) in Ratatouille al fumetto degli Incredibili in Alla ricerca di Nemo . Spesso, addirittura, gli autori Pixar infilano in un film il design del personaggio di un film previsto per diversi anni dopo. Ora, sulla pagina Facebook ufficiale di Toy Story è apparso un video che sintetizza in pochi minuti anni di easter eggs della Pixar. Eccolo.