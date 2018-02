Dieci pellicole che hanno scatenato proteste degli spettatori

La passione di Cristo (2004)

Tutti ricorderanno le polemiche all'uscita de La passione di Cristo, film di Mel Gibson che racconta, con dovizia di particolari macabri, gli ultimi giorni di vita di Gesù (Jim Caviezel) e il suo martirio. Il film fu attaccato sia dai cristiani per l'eccessiva violenza con tocchi di sadismo, sia, e soprattutto, dalle comunità ebraiche americane perché, a detta loro, si crogiolava in una serie di cliché sugli ebrei e il loro ruolo di assassini di Cristo. Le proteste a New York videro persone indossare le uniformi dei campi di concentramento per ricordare a tutti cosa fosse accaduto l'ultima volta che gli ebrei erano stati accusati di essere un popolo di manipolatori avidi e senza scrupoli.



Ma il caso de La passione di Cristo non è l'unico in cui un film abbia generato controversie e persino proteste. Vediamo i più celebri.



