Dieci film horror spaventosi in cui nessuno muore

1408 (2007)

Da un racconto di Stephen King, 1408 vede John Cusack nei panni di un uomo specializzato nel confutare episodi paranormali, che si chiude in una stanza d'albergo nota per essere infestata da presenze. Ovviamente, essendo questo un horror, Mike non riesce a confutare un ben niente, anzi. Ma, nonostante le presenze tentino di farlo impazzire del tutto, visto che già non sta benissimo per via della morte della figlia, l'uomo riesce a sopravvivere fino alla fine. Esiste in questo caso un finale alternativo in cui Mike si toglie la vita proprio per distruggere la stanza.