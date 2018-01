Faide dietro le quinte: le più famose liti sul set

Tony Kaye contro Edward Norton - American History X

Il regista di American History X, Tony Kaye, iniziò una violenta faida contro la sua star Edward Norton e la New Line Cinema quando fu chiuso fuori dalla sala montaggio per non essere riuscito a montare il film come voleva lo Studio. Norton stesso, che Kaye definì un "dilettante narcisista", completò il montaggio, e il regista finì per convincere il Toronto Film Festival a non proiettarlo. Cercò anche di far togliere il suo nome dal film, ma le regole della Directors Guild of America glielo impedirono.