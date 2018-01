Ecco quali saranno i peggiori film del 2018

Samson

Pure Flix è una compagnia americana specializzata nella produzione di film cristiani, ovvero film intesi esplicitamente per i fedeli. Lezioni di catechismo e morale cristiana confezionati con una certa professionalità, come la saga di God's Not Dead. Samson sposta tutto un gradino più in su, perché mira a essere un'epopea nella vena dei classici peplum e delle versioni moderne degli stessi, come Ben-Hur, Scontro tra Titani, Il Gladiatore ed Exodus. Ovviamente questo richiede più soldi dei drammi che Pure Flix ha prodotto finora, e ciò significa che ai difetti congeniti dei loro film si sommerà anche un reparto effetti speciali non all'altezza. Una combinazione di fattori che rende Samson qualcosa da saltare a pie' pari.