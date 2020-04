La dea fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek è ora disponibile in digitale su tutte le piattaforme

NOTIZIE

03.04.2020 - Autore: GEDI Digital



La Dea Fortuna, il nuovo film di Ferzan Ozpetek con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, arriva prima del tempo in streaming. Già disponibile on demand per noleggio e acquisto sulle più famose piattaforme digitali.



Qui il trailer del film:







Ozpetek racconta la storia d'amore tra i personaggi interpretati da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, coppia in crisi a cui tocca affrontare i problemi relazionali nel momento in cui i due si ritrovano con due bambini in casa. Si tratta di uno dei film più personali del regista, il quale "prende spunto dalla propria vita, da una esperienza personale portata sullo schermo con una carica emotiva che da tempo mancava ai suoi film".



Continua a leggere la recensione de La dea fortuna , il nuovo film dicon protagonisti, arriva prima del tempo in streaming. Già disponibileper noleggio e acquisto sulle più famose piattaforme digitali.Ozpetek racconta la storia d'amore tra i personaggi interpretati da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, coppia in crisi a cui tocca affrontare i problemi relazionali nel momento in cui i due si ritrovano con due bambini in casa., il quale "prende spunto dalla propria vita, da unaportata sullo schermo con



Scritto da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e dallo stesso Ozpetek, La dea fortuna è interpretato anche da Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro. Il titolo del film si riferisce a un rituale allo scopo di tenere sempre con sé qualcuno a cui si vuole molto bene: "Devi guardarlo fisso, rubi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona sarà sempre con te".





Guarda l'intervista a Ferzan Ozpetek: "La mia maturità da regista? Io sono ancora un ragazzino!" La Dea Fortuna è già disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 13 Aprile il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.



Questa la sinossi ufficiale: