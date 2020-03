Cosa vedere al cinema dal 5 all'11 marzo, i dieci consigli di Film.it

Siamo in una situazione d'emergenza con pochi precedenti. Non è chiaro quante sale saranno aperte dopo il recente decreto del governo che impone restrizioni contro la diffusione del coronavirus. Eppure sembra che alla fine saranno proprio gli esercenti a decidere se tenere aperte o meno le proprie sale, e quali misure applicare in caso di apertura.Comunque, di uscite anche questo weekend ce ne sono parecchie., che, scontrandosi con i colossi, avrebbero avuto difficoltà, ma che con meno concorrenza potrebbero ottenere qualche risultato buono. A meno che, come sopra, non si decida di chiudere tutto. Ma se i cinema rimarranno aperti almeno in qualche regione, ecco dieci cose che ci potrete trovare...interpreta il pittore e scultorenel biopic diretto da. Un film che segue la vita dell'artista dagli anni degli stenti in una capanna sulle sponde del Po, all'esplosione del suo talento dopo l'incontro con lo scultore, passando per il periodo speso in manicomio, sopraffatto da un regime che vuole “nascondere” i diversi e vittima delle sue angosce. Il ruolo ha appena fruttato a Germano l'Orso d'Argento al migliore attore alla Berlinale Torna la saga ideata da Takashi Shimizu, in un reboot americano diretto da Nicolas Pesce (Piercing) e interpretato da Andrea Riseborough, Betty Gilpin, John Cho, Demian Bichir, Lin Shaye e Jacki Weaver. La maledizione coinvolge stavolta una serie di persone residenti in una cittadina di provincia americana. A partire da una poliziotta (Riseborough) che si imbatte in una casa stregata durante un'indagine...sono i protagonisti di questo thriller/drammaa tema razziale. Queen e Slim si sono incontrati in occasione di un appuntamento che non sta andando nemmeno troppo bene. Le cose precipitano quando un poliziotto razzista li ferma per una contravvenzione e Slim lo uccide per difendersi. In fuga, i due diventeranno il simbolo della ribellione di un'America sopraffatta ancora dal razzismo.Il film diarriva nelle sale italiane con due anni di ritardo. Al centro, la giovane rom Pamela (), che vive con sua nonna e la figlia in una comunità in cui, però, si sente estranea. È diversa da tutte le ragazze della comunità e sogna di essere libera. Per questo parte per il Belgio, alla volta di un matrimonio che potrebbe cambiare il destino suo e quello della figlia.“Una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti”. Questo è Picciridda, il film diche tocca il tema dell'emigrazione passiva. Isola di Favignana, Sicilia, anni '60. Lucia è una bambina di undici anni affidata a nonna Maria da genitori emigrati in Francia per lavoro. Maria è una donna severa e apparentemente incapace di manifestare i propri sentimenti. Da anni Maria non parla con la sorella, e impedisce anche a Lucia di conoscerla. Lucia decide di fare di testa sua e incontrare la prozia, ma scoprirà così il motivo della scelta di sua nonna, incappando in un terribile segreto da cui quest'ultima intendeva proteggerla.Mescolando animazione ed estratti di immagini e musiche dall’opera filmica originaria, Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe racconta la lavorazione del documentariodi, in un'epoca, il 1930, in cui il regista stava tentando di prendere le distanze da, con il quale aveva collaborato nei suoi primi lavori. Un film d'animazione per adulti, che scava nella personalità e nell'arte di uno dei più grandi registi del Ventesimo Secolo.Da qualche anno, ormai, il cinema sardo tenta di dipingere una Sardegna diversa da quella da cartolina vacanziera. L'agnello diè incentrato su un dramma famigliare, ed è la storia della diciassettenne Anita (), in corsa contro il tempo per trovare un donatore di midollo per il padre Jacopo (), malato di leucemia. Né lei né suo nonno hanno familiarità con il midollo di Jacopo. E così non resta che chiedere a Gaetano (), lo zio di Anita, con cui però Jacopo ha litigato anni prima. Da allora non si parlano, e Gaetano abita oltretutto dall'altra parte della Sardegna. Ma Anita non demorde, ed è pronta a tutto pur di rinsaldare quel legame per salvare il padre.Scienziata di fama internazionale, femminista ante litteram. Tra il 1903, quando è a Stoccolma insieme al maritoper il premio Nobel assegnato loro per le ricerche sulla radioattività, e il 1911, quando riceve il suo secondo premio Nobel, per la chimica,) deve affrontare la tragica morte del marito e il giudizio scandalizzato del mondo scientifico, a causa della sua relazione con il fisico. Niente di meglio di un film che racconta la fiducia nella scienza, in un momento in cui ne abbiamo davvero bisogno.È ancora disponibile in qualche sala il documentario di Peter Jackson realizzato per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Filmati di repertorio di rara bellezza, colorizzati per l'occasione con le ultime tecnologie digitali. Un film che cala lo spettatore nel mezzo della trincea, e dimostra come quelle persone, distanti cento anni, siano esattamente identiche a noi.