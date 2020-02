Picciridda: una storia di donne nella Sicilia anni '60 nella nostra clip esclusiva

NOTIZIE

24.02.2020 - Autore: Marco Triolo



Paolo Licata. Catena Fiorello, è "Una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti". Che tocca un tema attuale anche oggi: quello dell'emigrazione passiva. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva. Cliccate sulla foto per vedere la clip.



Arriva nelle sale dal 5 marzo, distribuito da Satine Film, il debutto alla regia di Picciridda , ambientato sull'isola di Favignana, Sicilia, negli anni '60, e tratto dal romanzo di, è “Una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti”. Che tocca un tema attuale anche oggi: quello dell'emigrazione passiva. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva.

Piccirida narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni affidata dai genitori – costretti a emigrare in Francia in cerca di lavoro – a nonna Maria, una donna severa e apparentemente incapace di manifestare i propri sentimenti. Maria non parla con la sorella da anni e impedisce alla piccola Lucia di frequentare la famiglia di quest’ultima senza pero? svelare mai il motivo di tanta ostilita?.

Un monito che Lucia, per ingenua curiosita? e apertura verso il prossimo, finisce invece per disattendere, arrivando in prima persona, e a caro prezzo, a confrontarsi con il terribile segreto da cui la nonna aveva tentato invano di proteggerla. Ma sara? proprio grazie a quella nonna dai modi bruschi e sbrigativi, tanto amata ma a volte anche odiata e temuta, che Lucia riuscira? infine a risollevarsi, imparando a crescere con dignita? e forza lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato.

“I toni saturi delle atmosfere siciliane sono stati per me la perfetta cornice di una storia ad alto contenuto drammatico”, spiega il regista. Una storia che "descrive una realta? comune a molti bambini del sud Italia durante gli anni ’60: il fenomeno conosciuto come emigrazione passiva; ovvero l’emigrazione vista dalla prospettiva di chi resta nel paese d’origine e vede i propri familiari partire in cerca di lavoro”. Un tema più che mai attuale, che richiama alla mente le storie di “popoli che migrano, donne e uomini di altri paesi che lasciano le loro terre alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore, affidando i figli piccoli a chi rimane, in attesa di un ricongiungimento familiare che non sempre e? possibile. E? una tematica importante che non deve mai smettere di trovare il proprio spazio nel mondo dell’informazione, con qualsiasi mezzo”.



Diretto da Paolo Licata e scritto dal regista con Catena Fiorello e con la collaborazione di Ugo Chiti, Picciridda è interpretato da Lucia Sardo, lleana Rigano, Marta Castiglia Katia Greco, Tania Bambaci, Federica Sarno Loredana Marino e Claudio Collova.