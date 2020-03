They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani

Seleziona una città:

il film è in visione a Ascoli Piceno Catania Montebelluna Pisa Roma San Giusto Tolentino Trieste

Uscito in origine nel 2018 per celebrare il centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, They Shall Not Grow Old è un documentario diretto da Peter Jackson, che utilizza le ultime tecnologie per colorizzare filmati di repertorio della Grande Guerra. In questo modo il film rende più che mai attuali quelle testimonianze, calandoci nel mezzo delle trincee e facendoci identificare come non mai con quei giovani costretti a lasciare le loro case per lottare al fronte in una guerra sanguinaria.