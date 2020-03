There Is No Evil vince l'orso d'oro a Berlino, ecco il film che l'Iran non vuole farvi vedere

, il nuovo film del regista iraniano Mohammad Rasoulof , vince l'Orso d'oro al Festival di Berlino, premiato dalla giuria guidata da. Le quattro storie che compongono il dramma di Rasoulof rappresentano un potente atto di opposizione al regime di Teheran e alla pena di morte applicata nella nazione.: Jafar Panahi lo aveva vinto nel 2015 con Taxi Teheran , Asghar Farhadi aveva invece trionfato nel 2011 con. Rasoulof ha girato il suo film in segreto e non è riuscito a recarsi a Berlino per ritirare il premio: al regista, infatti, non è stata concessa la possibilità di lasciare l'Iran, né di continuare a girare i suoi film.Si comincia con ventiquattro ore nella vita di un "onesto" lavoratore e padre di famiglia. Si prosegue con un neo-poliziotto a cui viene affidato un incarico troppo duro per la sua anima. E poi con un soldato che al suo ritorno a casa scopre un orribile segreto. Il quarto capitolo è incentrato su un misterioso dottore e una ragazza che si ritrovano dopo tanti anni. Sono questi i protagonisti del film di Rasoulof, di cui possiamo vedere il trailer sottotitolato in inglese a seguire:: There Is No Evil, di Mohammed Rasouof: Never Rarely Sometimes Always, di Eliza Hittman: Hong Sang-soo per The Woman Who Ran: Paula Beer per Undine Elio Germano per Volevo nascondermi: Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo per Favolacce: Jürgen Jürges per la fotografia di DAU. Natascha: Delete History, di Benoit Delepine, Gustave Kervern: T, di Keisha Rae Witherspoon: Helen Mirren: Naked Animals, di Melanie WaeldeThe Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) di C.W. Winter, Anders Edström: The Trouble With Being Bornd, di Sandra Wollner: Cristi Puiu per Malmkrog