Netflix, film e serie TV da vedere a marzo

Un mese fa non avremmo mai immaginato che il presidente del consiglio ci avrebbe chiesto di restare chiusi in casa. E, se l'isolamento forzato causa emergenza sta causando un danno economico ai cinema (e al Paese, ovviamente), per fortuna oggi lo streaming ci viene in soccorso con una proposta vasta e articolata. In particolare, un nuovo mese è iniziato su Netflix e tante sono le novità in arrivo o già disponibili. Vediamole insieme.In ambito serie TV, il 5 marzo ha debuttato la terza stagione della serie animata, composta da altri dieci episodi. L'11 arriverà la terza stagione di, storia di liceali nel difficile quartiere di South Central Los Angeles. Il 13 arriveranno ben due nuove stagioni di serie Netflix: la seconda di, serie coreana in cui il cappa e spada incontra gli zombie, e la terza della spagnola. Il 20 vedremo la prima stagione di(nella foto), fantasy tratto dai romanzi dell'olandese. Il 27 marzo sarà la volta della terza stagione di, la serie di Jason Bateman Parliamo invece di film. Sono due i piatti forti del mese: da un lato, il nuovo film della coppia Peter Berg Mark Wahlberg , un buddy cop con Wahlberg e(Black Panther) a caccia degli assassini di due poliziotti a Boston. Nel cast anche(Fargo) e(Joker). Dall'altro c'è Ultras , l'ottimo esordio diincentrato su un leader della curva del Napoli () in cerca di redenzione. In arrivo il 20 marzo. Qui potete leggere la nostra recensione.Anche qui c'è l'imbarazzo della scelta. Partiamo dalle serie TV. Già disponibile la terza stagione di, la serie tratta dai fumetti della Archie Comics e creata dallo stesso autore di Le terrificanti avventure di Sabrina . È arrivata anche la prima parte della sesta e ultima stagione di: mettetevi in pari perché Netflix ha commissionato il sequel,Per quanto riguarda i film, Netflix ha reso disponibili Dogman e il classico di Suspiria , due grandissimi film italiani. Troverete inoltre La storia infinita , un grande classico anni '80 che magari potrete far scoprire ai vostri figli in questo periodo di scuole chiuse. Il 31 marzo arriverà, film diuscito in USA nel 2018 e incentrato sulla tredicenne Kayla (), alle prese con l'ultima settimana del suo disastroso anno di terza media.Concludiamo con un'ottima notizia per tutti gli amanti di anime e, in particolare, del genio. Continua l'invasione dei titoli dello Studio Ghibli: da questo mese sono disponibili due capolavori come Princess Mononoke La città incantata , vincitore, quest'ultimo, dell'Oscar al miglior film d'animazione.