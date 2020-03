Ultras, l'epica battaglia tra individuo e tribù nel nuovo film italiano Netflix (Recensione)

Viene dal mondo dei videoclip il regista, che ha diretto video diprima di esordire al lungometraggio con questo Ultras . Il film, scritto dal regista insieme a, si incastra nel filone di quel nuovo cinema d'autore italiano che fonde generi diversi – dal melodramma al– per raccontare realtà ai margini, in particolare nell'Italia del sud.Ultras, co-prodotto da Indigo Film, Mediaset e Netflix, è un esordio convincente.da un gruppo di attori, diversi dei quali esordienti o provenienti da Gomorra – La serie , che Lettieri sa dirigere nel modo giusto, tirandone fuori il meglio. Ma d'altro canto la scrittura naturalistica e il tono realistico del film si sposano bene con la naturalezza della loro recitazione. Siamo ben lontani dal “doppiaggese” che spesso affligge le produzioni nostrane: qui si parla fieramente dialetto (sottotitolato), e questo aiuta lo spettatore a calarsi nella finzione del film.Al centro di tutto c'è Aniello Arena , rivelazione di Reality di, qui nella parte di Sandro, detto “Mohicano”, capo di un gruppo di ultras detti Apache (tanto per sottolineare il concetto di tribù). Sandro ha cinquant'anni e un Daspo che gli impedisce di seguire il Napoli allo stadio. Ogni giorno deve recarsi in questura a firmare. È in un momento della vita in cui, da un lato, vorrebbe lasciarsi alle spalle la curva e tutto quello che si porta dietro in termini di violenza. Dall'altro, fatica a sbarazzarsi di un passato ingombrante. La nascente storia d'amore con Terry () potrebbe forse dargli una spinta in questo senso. Ma ci saranno prima dei conti da regolare.Ultras si inserisce in un solco tracciato di recente dai vincitori dell'Orso d'Argento a Berlino con il loro). Visivamente ci sono dei punti di contatto tra loro e Lettieri: un look agile, tanta camera a mano e location scelte in maniera oculata, per evitare l'effetto cartolina. Ma la cosa interessante, rispetto ad esempio a un film come La terra dell'abbastanza , è che, nonostante anche Ultras si muova spesso nelle periferie difficili di una metropoli già difficile di suo,. Trova piuttosto gli elementi di colore nei posti più improbabili e una certa positività nei personaggi. Arena, come al solito perfetto nella sua scioltezza, ha uno sguardo triste ma un'attitudine positiva e in questo ricorda molto lo Stallone di Rocky . Antonia Truppo è un ottimo contraltare con il suo pragmatismo, ma non scade mai nel cliché della donnanapoletana.In generale, Lettieri sa quando è il momento di sussurrare e quando invece spingere il pedale dell'epica, specialmente nel violento finale. E riesce a dare enorme personalità non solo ai protagonisti (tra cui contiamo anche), ma anche alle figure di contorno, ai vari leader vecchi e giovani degli Apache. Tutti ritratti con sguardo umano, anche i più duri e violenti. Lettieri riserva sempre loro un attimo, un particolare che li contestualizza e li rivela nella loro complessità., anzi, le immagini dei campi da gioco sono bandite del tutto. Non è nemmeno propriamente un film sull'idea di tribù e di fede che si associa alle tifoserie., un film che racconta quando, a volte, l'individualismo sia bello, sano e giusto.Il finale lavora forse anche troppo di sottrazione e rivela uno slancio autoriale acerbo, ma è inevitabile, considerando che Lettieri è al suo primo film. Per il resto Ultras è un nuovo caso di cinema italiano che, finalmente, riesce a vedere la realtà che lo circonda e a farne buono uso, invece di modellare la realtà alle proprie necessità.