Aspettando gli Oscar, chi vincerà e chi vorremmo che vincesse

08.02.2020



Renée Zellweger, Brad Pitt e La notte degli Oscar 2020 si avvicina, e come sempre tutti abbiamo le nostre opinioni su chi dovrebbe vincere, che si scontreranno inevitabilmente con la realtà dei fatti. E la realtà è che, quest'anno, probabilmente ci aspettano poche sorprese. I giochi sono fatti: Sam Mendes 1917 sono sulla strada della vittoria, così come Joaquin Phoenix Laura Dern nel reparto attori. Ma questo non ci vieta di sognare. Ecco, allora, un confronto tra chi quasi certamente vincerà e chi vorremmo che vincesse nelle categorie principali degli Oscar.

MIGLIOR FILM



Chi vincerà? 1917. Il film di Sam Mendes ha già vinto ai 1917. Il film di Sam Mendes ha già vinto ai Golden Globe , ai BAFTA e ai premi della Directors Guild of America . Pochi dubbi sul fatto che collezionerà i premi per miglior film e regia anche agli Oscar.

MIGLIOR REGIA



Chi vincerà? Sam Mendes – 1917. Come sopra.

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA



Chi vincerà? Renée Zellweger – Renée Zellweger – Judy . Perché è il suo momento, perché un biopic – di un'icona come Judy Garland, poi – attizza sempre l'Academy.

Chi vorremmo che vincesse? Scarlett Johansson –



Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio . È tra i pochi attori ad aver ricevuto una doppia candidatura (ha anche la nomination come non protagonista per Jojo Rabbit ). Probabilmente non vincerà, ma tra le due è più probabile che incassi la seconda. Eppure in Storia di un matrimonio è davvero fantastica.

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA



Chi vincerà? Joaquin Phoenix – Joker. È chiaro ormai da mesi. Lui, Renéè Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern hanno vinto in blocco i premi per la recitazione più importanti nella corsa agli Oscar, dai Golden Globe a Joaquin Phoenix – Joker. È chiaro ormai da mesi. Lui, Renéè Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern hanno vinto in blocco i premi per la recitazione più importanti nella corsa agli Oscar, dai Golden Globe a SAG e BAFTA. Saranno loro a vincere anche il 9 febbraio.

Chi vorremmo che vincesse? Adam Driver – Storia di un matrimonio. In un mondo perfetto, senza l'ossessione collettiva per Joker, il vincitore possibile sarebbe solo questo. Uno dei più talentuosi nuovi volti di Hollywood, che nel film di Noah Baumbach dà tutto se stesso.



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA



Chi vincerà? Laura Dern – Storia di un matrimonio.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Chi vincerà? Brad Pitt – C'era una volta a... Hollywood. Indubbiamente lo meriterebbe. Ma c'è qualcun altro che forse lo merita di più...

Chi vorremmo che vincesse? Joe Pesci – The Irishman. Tornato dalla pensione per lavorare un'ultima volta con Martin Scorsese, in The Irishman Joe Pesci va contro il suo solito personaggio del gangster chiacchierone. E giganteggia in un cast che include anche Robert De Niro e Al Pacino. Il testamento di una carriera, che andrebbe premiato.



MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Chi vincerà? Todd Phillips e Scott Silver – Joker. Probabilmente. Ma qui è una bella lotta: anche Taika Waititi (Jojo Rabbit) e Greta Gerwig (Piccole donne, il contentino definitivo per la snobbata più clamorosa) hanno delle chance.

Chi vorremmo che vincesse? The Irishman. La straziante sceneggiatura di Steven Zaillian è un monumento al grande cinema di Scorsese.



MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE



Chi vincerà? Parasite. Se il capolavoro di Bong Joon-ho vincerà qualcos'altro a parte il premio al miglior film straniero, sarà questo premio.

MIGLIOR FILM STRANIERO



Chi vincerà? Parasite.

La serata degli Academy Awards 2020 andrà in onda il 9 febbraio, in diretta anche in Italia nella notte tra 9 e 10 febbraio su Sky Cinema Oscar (Canale 303 di Sky o Now TV) e TV8.