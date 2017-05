Serie TV: dieci titoli attesi nella seconda metà del 2017

Nei prossimi mesi, gli amanti delle serie TV saranno divisi tra Twin Peaks (da poco iniziato) e la nuova stagione di Game of Thrones (in arrivo il 16 luglio). Ma non poche sono le serie interessanti che debutteranno nella prossima stagione televisiva. Da, diamo un'occhiata a dieci tra le più attese.

E cominciamo proprio da Star Trek, che torna in televisione (o meglio, in streaming) a dodici anni dalla conclusione di Enterprise con un altro prequel della serie classica. iscovery è ambientata dieci anni prima di Kirk e Spock e, per la prima volta, non è incentrata su un capitano (intepretato da Michelle Yeoh) ma sul suo primo ufficiale (Sonequa Martin-Green di The Walking Dead). A creare la serie sono stati Bryan Fuller (Hannibal) e Alex Kurtzman (sceneggiatore dei due Star Trek di J.J. Abrams). La serie debutterà in autunno su Netflix. Qui ne potete vedere il trailer.