Serie TV: dieci finali rimasti irrisolti

Alcatraz (2012)

Dopo il successo di Lost, J.J. Abrams tentò nuovamente la strada dei misteri fantascientifici con Alcatraz, interpretata da Sam Neill, Sarah Jones e Jorge Garcia di Lost. La premessa: Alcatraz fu in realtà chiuso dopo la misteriosa scomparsa di tutti i prigionieri, in una fatidica notte del 1963. Quegli stessi prigionieri si materializzano nel presente, pronti a far danni. Nel finale della stagione, la protagonista Rebecca muore - ma sarebbe sicuramente tornata in vita - mentre nuovi prigionieri iniziano ad apparire in tutti gli Stati Uniti, e non solamente a San Francisco. Ma non sapremo mai a cosa preludesse questo.