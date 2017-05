Will & Grace: un trailer di cinque minuti per la nuova stagione!

Il revival di Will & Grace , o meglio la nona stagione, partirà questo autunno su NBC e la rete ha appena diffuso un lungo trailer (oltre cinque minuti) che è più che altro un mini-episodio a se stante. Con tanto di gioco meta-televisivo ambientato in parte negli studi della NBC.

Will & Grace ritorna a undici anni dalla conclusione dell'ottava stagione, con un revival di dodici episodi che riunirà tutte le star originali,, creatori della serie, torneranno in veste di showrunner e tornerà anche il regista di tutti gli episodi originali,

Era da settembre 2016 che NBC stava pensando al revival dell'amata serie incentrata sul mondo gay, sin da quando i protagonisti erano tornati in un mini-episodio creato per fare campagna contro l'elezione di Trump ( lo potete rivedere qui ). All'epoca, però, i contratti dei protagonisti e dei creatori erano ancora da definire. Lo ha rivelato Jennifer Salke, presidente di NBC Entertainment: “Abbiamo iniziato a parlarne con Mutchnick e Kohan subito dopo le riprese della loro reunion segreta in settembre, e il fatto che tutte e quattro le star originali non vedessero l'ora di tornare sul set la dice lunga sull'esperienza gioiosa che hanno provato girando circa duecento episodi nel corso di otto stagioni”.